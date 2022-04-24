Во Франции проходят выборы президента страны

Во Франции в воскресенье, 24 апреля, проходят выборы президента страны - второй тур. Французским гражданам предстоит выбрать между двумя кандидатами - действующим президентом Эммануэлем Макроном и депутатом парламента Марин Ле Пен.
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