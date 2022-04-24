Аргументы недели

97 964 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Евменеев
    Скрипаль тоже думал. что им нужен, да новичком накормили!О чем сказала Чул...
  • Дмитрий Фактурович
    Нахера вы их туда завозили, чтобы теперь вывозить? Теперь только через трибунал.Кризисный координ...
  • Евгений Петров
    Хер вам не уважаемыеКризисный координ...

Во Франции проходят выборы президента страны

Во Франции проходят выборы президента страны

Во Франции в воскресенье, 24 апреля, проходят выборы президента страны - второй тур. Французским гражданам предстоит выбрать между двумя кандидатами - действующим президентом Эммануэлем Макроном и депутатом парламента Марин Ле Пен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх