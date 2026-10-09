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Скотт Риттер: Конфликт на Украине превратил ВС РФ в самую совершенную военную машину планеты

Скотт Риттер: Конфликт на Украине превратил ВС РФ в самую совершенную военную машину планеты

Скотт Риттер — один из немногих американских экспертов, чьи прогнозы сбываются с пугающей точностью.

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Анатолий Рябенко

Войны богатым дают прибыль и обогащение, что и делает их вечными не смотря на массовое разрушение, гибель солдат и мирного населения. При явном поражении начинается обманный зуд поисков мира. Далее всё снова: повторение после мирной паузы новой войны, новый мир и готовятся с поиском новой войны. Так живёт все века человечество. За всю историю только 50 лет на земле не было войны.