Кто такой Олег Татаров, который «убивал чеченцев в Киеве», и чем он насолил украинским грантоедам

В ходе последней по счету, самой свежей пресс-конференции Владимира Зеленского имел место один момент, оставшийся практически незамеченным за пределами Украины, но наделавший много шума в узких кругах украинских топ-чиновников и грантовых журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии