"Саяныспас" задействовал водолазов для поиска женщины в Туве

В Туве ведутся поиски 55-летней Риты Семиспей, пропавшей ночью 13 июня при участии в спартакиаде. Волонтёры и экстренные службы обследуют береговую линию, задействовав водолазов и плавательные средства, изучают карты и сотрудничают с правоохранителями.
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