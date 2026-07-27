"Саяныспас" задействовал водолазов для поиска женщины в Туве

В Туве ведутся поиски 55-летней Риты Семиспей, пропавшей ночью 13 июня при участии в спартакиаде. Волонтёры и экстренные службы обследуют береговую линию, задействовав водолазов и плавательные средства, изучают карты и сотрудничают с правоохранителями.