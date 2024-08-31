Доказано наукой: психолог Фурс назвала мощный инструмент для достижения успеха и счастья

Эмоциональный интеллект — это способность распознавать и контролировать свои эмоции. Человек с развитым эмоциональным интеллектом легко считывает эмоции других людей, может влиять на их состояние, что положительно влияет на коммуникацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии