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Доказано наукой: психолог Фурс назвала мощный инструмент для достижения успеха и счастья

Доказано наукой: психолог Фурс назвала мощный инструмент для достижения успеха и счастья

Эмоциональный интеллект — это способность распознавать и контролировать свои эмоции. Человек с развитым эмоциональным интеллектом легко считывает эмоции других людей, может влиять на их состояние, что положительно влияет на коммуникацию.

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