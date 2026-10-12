В ЦБ рассказали, когда цифровой рубль выгоднее других форм оплаты

В Центробанке перечислили ситуации, когда цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты. Об этом рассказала заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова.
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