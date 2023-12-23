Миллироботы смогут разрушать тромбы и пробивать себе путь через кровеносные сосуды

Миллиробот (яркая точка) пробивает себе путь через кровеносный сосуд Ученые из Нидерландского университета Твенте и Медицинского центра Университета Радбауд провели успешное тестирование новой технологии по разрушению тромбов внутри кровеносных сосудов.
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