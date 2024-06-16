Забудьте о красном, в настоящее время это самый желанный цвет лака для пальцев ног

Благодаря популярным босоножкам и сандалиям новый тренд — синий лак для ногтей — выглядит действительно великолепно и представляет собой настоящее свежее дыхание после очень популярных до сих пор цветов, таких как красный, бежевый и черный.
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