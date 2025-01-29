Графеновая электрогенерация – инновация Neutrino Energy Group

Анализируя актуальную прессу, можно всё чаще встретить сообщения о периодах нулевых и даже отрицательных цен на электроэнергию в странах, где значительная часть энергии производится из возобновляемых источников.
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