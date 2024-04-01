Daily Mail: Изоляция Москвы – это миф

Запад признал, что российская экономика вопреки ее санкциям демонстрирует стабильный рост. Удар по российской экономике посредством заморозки ее активов, исключения банков из мировых платежных систем и прекращения торговли должен был сгубить ее.
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