RT: в Приморье мать школьницы требует компенсацию за травму глаза дочери

В Приморье мать ученицы седьмого класса, которой ровесник заехал ручкой в глаз, намерена добиваться определения мальчика в спецучреждение, а также компенсации морального вреда у его родителей за травму дочери.
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