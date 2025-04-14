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RT: в Приморье мать школьницы требует компенсацию за травму глаза дочери

RT: в Приморье мать школьницы требует компенсацию за травму глаза дочери

В Приморье мать ученицы седьмого класса, которой ровесник заехал ручкой в глаз, намерена добиваться определения мальчика в спецучреждение, а также компенсации морального вреда у его родителей за травму дочери.

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