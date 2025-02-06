Путин принял новый вызов Трампа и Маска

Россия в ближайшие годы усилит конкуренцию с США за разработку лучших технологий. На совете по науке и образованию 6 февраля президент Владимир Путин поставил задачу — растить инженеров и ученых с детского возраста и качественно изменить подходы к профобразованию.
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