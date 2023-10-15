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В ЦАХАЛ пригрозили действовать в любой точке Ближнего Востока ради безопасности

В ЦАХАЛ пригрозили действовать в любой точке Ближнего Востока ради безопасности

Израильские военные будут действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности еврейского государства, заявил 15 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, слова которого приводит издание The Times of Israel.

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