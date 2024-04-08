Приморская турфирма обманула более 300 клиентов, не оказав услуг по организации отдыха Елена ГалицкаяДиректор и два сотрудника туристического агентства «Скай Тревел» в Приморском крае были задержаны по подозрению в мошенничестве.
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