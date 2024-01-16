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В РФ планируют ужесточить наказания за утечку персональных данных

Максимальный штраф за утечку персональных данных для компаний хотят увеличить до 15 миллионов рублей, а за незаконное использование и «слив» таких сведений депутаты предложили сажать в тюрьму на срок до 10 лет.

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