Рынки рухнули после удара по больнице

Акции упали на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и неоднозначных экономических новостей. Запланированный саммит между президентом США Джо Байденом и арабскими лидерами был отменен из-за атаки на больницу в Газе.
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