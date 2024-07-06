Прогнозы Григория Кваши: математическая модель будущего России Ольга ВайленкоГригорий Кваша, математик и теоретик цикличности, вновь привлек внимание общественности своим смелым прогнозом относительно завершения военной спецоперации на Украине.
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