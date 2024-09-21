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Сальдо: за ночь ПВО сбила более 25 воздушных целей над Херсонской областью

Сальдо: за ночь ПВО сбила более 25 воздушных целей над Херсонской областью

t.me/Владимир Сальдо Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что за ночь с 20 на 21 сентября над регионом и акваторией Азовского моря силами российского ПВО уничтожено более 25 воздушных целей ВСУ.

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