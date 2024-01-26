СССР-Россия
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СССР-Россия

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Падение гнилой питерской интеллигенции: сначала «нет войне», теперь шевроны ВСУ, что дальше?

Падение гнилой питерской интеллигенции: сначала «нет войне», теперь шевроны ВСУ, что дальше?

Либеральная питерская интеллигенция публично расписалась в поддержке ВСУ. Если раньше дело ограничивалось письмами против СВО, то спустя два года чудаки в очечках открыто расхаживают по улицам города с украинскими шевронами.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
Вага, чтобы жид жиду сказал фе, да никогда, он его скорее в попу зацелует.
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7 час.
вага карлито
Согласен! Но кончать с этим пора давно!)
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7 час.
А
Александр24
Подруги ладно. У меня две невестки-хохлушки, так их родные сёстры, выросшие и состарившиеся при СССР, сейчас люто нас всех ненавидят, а с сёстрами по телефону разговаривают сквозь зубы с неприкрытой ненавистью. Неисправимые твари!
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1 час.

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