Падение гнилой питерской интеллигенции: сначала «нет войне», теперь шевроны ВСУ, что дальше?

Вага, чтобы жид жиду сказал фе, да никогда, он его скорее в попу зацелует.

Согласен! Но кончать с этим пора давно!)

А

Александр24

Подруги ладно. У меня две невестки-хохлушки, так их родные сёстры, выросшие и состарившиеся при СССР, сейчас люто нас всех ненавидят, а с сёстрами по телефону разговаривают сквозь зубы с неприкрытой ненавистью. Неисправимые твари!