В Баку освободили двух дальнобойщиков, которые были задержаны за незаконный въезд в страну

Недавно в Азербайджане арестовали водителей двух грузовых автомобилей, которые по мнению властей въехали в страну незаконно, что привело к росту напряжения между Тегераном и Баку.
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