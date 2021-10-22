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В Баку освободили двух дальнобойщиков, которые были задержаны за незаконный въезд в страну

В Баку освободили двух дальнобойщиков, которые были задержаны за незаконный въезд в страну

Недавно в Азербайджане арестовали водителей двух грузовых автомобилей, которые по мнению властей въехали в страну незаконно, что привело к росту напряжения между Тегераном и Баку.

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