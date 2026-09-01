Брэдли Барколя: «Мои качества хорошо подойдут для АПЛ, думаю. Задача – привнести скорость и остроту. Ираола сказал, что верит в меня – это сподвигло к переходу в «Ливерпуль»

Вингер «Ливерпуля» Брэдли Барколя поделился мыслями о том, могут ли его качества как футболиста подойти для игры в АПЛ.
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