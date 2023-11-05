Глава Росрыболовства Шестаков: в России снизятся цены на красную икру

Российские рыбаки добыли в этом году много рыбы благодаря удачной лососевой путине. Это повлияет на стоимость горбуши и красной икры, заявил РИА «Новости» в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
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