360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Не удается гадить России...??? Вот ведь печалька...А так хотелось бы в одностороннем порядке, не правда ли, гейропейц...НАТО: Россия подо...
  • Аким Воземчук
    Кто может быть доверчивей грузин?? Который раз их обманывают.Президент Зурабиш...
  • Erl Schweizer
    Хорошая мысль, только нужно дополнить  Указом Президента РФ: "Дабы претворить эту идею в жизню, указую прилипшей к ст...Матвиенко: минист...

Глава Росрыболовства Шестаков: в России снизятся цены на красную икру

Глава Росрыболовства Шестаков: в России снизятся цены на красную икру

Российские рыбаки добыли в этом году много рыбы благодаря удачной лососевой путине. Это повлияет на стоимость горбуши и красной икры, заявил РИА «Новости» в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Козлов
Опять всё перепутал г-н Шестаков, цены не снизятся, а повысятся
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх