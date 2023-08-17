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«Хоукс» отчислили Вита Крейчи

«Атланта» отчислила защитника Вита Крейчи (23 года, 203 см), информирует пресс-служба клуба. Крейчи принял участие в 29 матчах прошедшего регулярного чемпионата, проводя в среднем 5,7 минуты на паркете.

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