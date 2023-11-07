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ЦАХАЛ обосновал удар по зданию рядом с госпиталем нахождением в нем членов ХАМАС

ЦАХАЛ обосновал удар по зданию рядом с госпиталем нахождением в нем членов ХАМАС

В ЦАХАЛ обосновали удар по зданию рядом с госпиталем "Аль-Кудс" нахождением в нем членов ХАМАС - при этом после удара начались вторичные взрывы, которые по мнению представителей армии обороны Израиля, нанесли урон больнице.

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