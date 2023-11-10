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Крымский доцент и украинский агент отпущен читать лекции студентам

Крымский доцент и украинский агент отпущен читать лекции студентам

Политнавигатор Задержанный накануне доцент Крымского федерального университета Дмитрий Толстенко признан виновным по двум статьям – демонстрация нацистской символики и дискредитация ВС РФ.

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Комментарии
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Нина Скорик
Этого доцента отправить на СВО,а судей лишить судейских полномочий и отправить  также на СВО, с запретом навсегда заниматься судейской деятельностью.Ау,Бастрыкин,ты где,
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4 час.
ГС
Галина Соколова
Уволить такого препода и сослать на Украину.
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3 час.
VD
Varvara Demchenko
добьемся того,что скоро они начнут зиговать на наших улицах
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3 час.

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