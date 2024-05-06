Новый этап спецоперации: Франция перешла от слов, к делу на Украине

Солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине, всего ожидается прибытие около 1500 военнослужащих, заявил в статье Asia Times бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
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