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Новый этап спецоперации: Франция перешла от слов, к делу на Украине

Новый этап спецоперации: Франция перешла от слов, к делу на Украине

Солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине, всего ожидается прибытие около 1500 военнослужащих, заявил в статье Asia Times бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
он просто животное
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2 час.
Николай Гинц
ОПАСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КАК И НЕПРОШЕННЫХ ИНОСТРАНЦЕВ НАДО УНИЧТОЖАТЬ ПО ПРИБЫТИЮ!
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1 час.
Eduard
Франция не вправе вмешиваться нигде!
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1 час.

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