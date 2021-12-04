Польша настаивает на проведении ЕС расследования деятельности «Газпрома»

Министр климата и окружающей среды Польши с примечательной фамилией, Анна Москва, подчеркнула, что Варшава настаивает на проведении Еврокомиссией антимонопольного расследования деятельности российской компании «Газпром».
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