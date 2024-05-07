Лыжный сезон в горах Сочи окончен: сколько людей его посетили

За этот сезон курорт посетили около 750 тысяч гостей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Несмотря на окончание горнолыжного сезона, катание в специальных сноупарках в горных долинах возможно до середины лета.
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