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Лыжный сезон в горах Сочи окончен: сколько людей его посетили

Лыжный сезон в горах Сочи окончен: сколько людей его посетили

За этот сезон курорт посетили около 750 тысяч гостей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Несмотря на окончание горнолыжного сезона, катание в специальных сноупарках в горных долинах возможно до середины лета.

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