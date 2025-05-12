У детей Елены Блиновской требуют отобрать квартиру в Москве

Владимир Гердо/ТАСС Финансовый управляющий блогера Елены Блиновской Мария Ознобихина в арбитражном суде Москвы оспаривает сделки, в результате которых владельцами нескольких объектов недвижимости в Москве, Ярославле и Химках стали отец блогера Олег Останин и ее дети, говорится в документах.