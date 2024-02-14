Индия вытесняет Китай из индекса MSCI

Доля Индии в индексе MSCI Global Standard выросла до рекордно высокого уровня. Этот вил индекса глобальный поставщик финансовых инструментов для инвесторов, отслеживает тенденции «голубых фишек» разных стран, объединяя их в общей корзине.
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