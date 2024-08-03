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Зиньковский о том, что только «Зенит» претендует на титул РПЛ: «Странно делать прогнозы после 2-го тура. Выводы можно будет делать после зимы»

Команда тренера Сергея Семака с общим счетом 8:0 выиграла два первых матча в Мир РПЛ. – Нет ощущения по тому, как развиваются игры на старте и какие результаты показывает «Зенит», что у нас в РПЛ есть один претендент на титул, а остальные будут бороться за второе место? – После второго тура странно делать прогнозы.

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