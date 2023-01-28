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Форвард Сенегала Дьенг перешел из «Марселя» в «Лорьян» за 8 млн евро

«Лорьян» объявил о трансфере форварда «Марселя» Бамба Дьенга. Согласно Transfermarkt, «Лорьян» заплатил за 22-летнего игрока сборной Сенегала 8 млн евро, подписав с ним контракт до июня 2025 года.

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