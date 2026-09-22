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Царьград

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Минпросвещения запустило проект в 18 тыс. детсадов России

Минпросвещения запустило проект в 18 тыс. детсадов России

Минпросвещения России запустило проект "Орлята-дошколята" в детских садах. Более 18 тысяч учреждений и 550 тысяч детей участвуют в мероприятиях по традиционным духовно-нравственным ценностям.

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