Бельгия присоединилась к программе создания боевого самолёта 6-го поколения в качестве наблюдателя

К системе боевой авиации будущего или Future Combat Air System (FCAS) – программе развития военно-воздушных сил по разработке истребителя 6-го поколения, в которой участвуют три страны ЕС – Франция, Германия и Испания, проявило интерес ещё одно государство-партнёр на европейском континенте, передаёт Defense News.