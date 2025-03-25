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Царьград

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Стресс на фоне безработицы: В реанимацию угодил актёр из фильма "Сволочи"

Стресс на фоне безработицы: В реанимацию угодил актёр из фильма "Сволочи"

Русский актёр Олег Буганов попал в больницу.В реанимацию угодил 35-летний актёр Олег Буганов, звезда хайпового фильма "Сволочи".

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