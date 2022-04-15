Решение принято: новое крупное повышение пенсий анонсировано в России

Решение принято: новое крупное повышение пенсий анонсировано в России

Помощник президента Максим Орешкин сообщил, что в ближайшее время внепланово проиндексируют пенсии, минимальный размер оплаты труда и другие социальные выплаты.

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