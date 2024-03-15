Президент «Торпедо» о Кононове: «Фундаментальный тренер, готовый работать в таком масштабе. Вся клубная вертикаль будет строиться под его четким руководством»

Олег Кононов возглавил «Торпедо» в январе. Контракт специалиста с клубом рассчитан на 2,5 года. «Фундаментальный тренер, который знает и понимает, как выстраивать команду с интересным, ярким футболом, чтобы это было интересно нашим болельщикам.