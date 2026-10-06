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Восемь человек получили травмы в результате жесткой аварии на Алтае

Восемь человек получили травмы в результате жесткой аварии на Алтае

После столкновения медицинская помощь потребовалась обоим водителям и шести пассажирам В Шебалинском районе Республики Алтай 5 октября столкнулись Honda Freed и Toyota Ipsum.

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