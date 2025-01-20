Осужденные экс-чиновники Кургана подали жалобу из-за взыскания ₽16 млн

В Курганский областной суд поступила апелляционная жалоба на взыскание более 16,5 млн рублей ущерба с экс-замглавы региона Сергея Пугина, экс-главы Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя Вячеслава Рознина, передает ТАСС.
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