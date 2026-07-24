Куда сходить на День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте в 2026 году: программа мероприятий

В ближайшие выходные в России отметят День военно-морского флота (ВМФ) России. В 2026 году российскому флоту исполняется 330 лет: отсчет ведется от 1696 года — именно тогда боярская дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного военного флота.