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Куда сходить на День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте в 2026 году: программа мероприятий

Куда сходить на День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте в 2026 году: программа мероприятий

В ближайшие выходные в России отметят День военно-морского флота (ВМФ) России. В 2026 году российскому флоту исполняется 330 лет: отсчет ведется от 1696 года — именно тогда боярская дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного военного флота.

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