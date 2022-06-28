Сотрудники УГИБДД УМВД России по Смоленской области провели профилактическую акцию «Безопасные каникулы вместе с ГИБДД»

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Смоленской области в рамках взаимодействия по программе «Лаборатория безопасности» организовали мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма для ребят, отдыхающих в профильном спортивно-туристическом лагере палаточного типа «Робинзон» в Демидовском районе.