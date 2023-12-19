Россияне оценили работу госучреждений

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. В этом году стартовал проект «Тайный гражданин». Идея проекта принадлежит АНО «Диалог Регионы», которая с его помощью проверяет качество обратной связи в пабликах органов власти и госучреждений.
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