ВС РФ в Сумах ударили по иностранным инструкторам и наёмникам ВСУ

Целями ударов российских войск в ночь с 25 на 26 января стали места размещения иностранных инструкторов на территории Украины, аэродромы, стоянки безэкипажных катеров, а также энергетическая инфраструктура.
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