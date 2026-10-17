Прототипы пережили вакуум и перепады от −170 до +100 °C без разрушения, технология подходит для земных электромобилей Исследователи NASA разрабатывают твердотельные батареи, способные работать в условиях лунной ночи, когда температура падает до −200 °C.
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