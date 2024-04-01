Новый обмен телами погибших на СВО между Россией и Украиной

По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, в рамках нового обмена телами погибших бойцов Россия получила 29 тел, в то время как Украина получила 121 тело военнослужащих.
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