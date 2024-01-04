Расчет ПТРК «Корнет» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожил расчет FPV-дронов ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Для обеспечения выполнения боевых задач подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, борьбы с танками и бронетранспортерами противника расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет» осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях.
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