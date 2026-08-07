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Царьград

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"Весёлому фермеру" Джастасу Уокеру грозит выдворение из России

"Весёлому фермеру" Джастасу Уокеру грозит выдворение из России

Мужчина живёт в стране больше 30 лет, но до сих пор не может получить паспорт.Уроженец Айдахо (США) Джастас Уокер, фермер, ставший известным в России благодаря мему об "итальянской моцарелле", заявил, что ему и его семье могут аннулировать вид на жительство (ВНЖ).

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