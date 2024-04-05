Этой ночью на Урале похолодает до -13

После нескольких рекордно теплых дней в Свердловской области резко похолодает. По данным Уралгидрометцентра, сегодня ночью в регионе будет от нуля до -5 °C, на севере области – еще холоднее, -8…-13 °C, возможен снег, ветер северный, с порывами до 17 м/с.
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