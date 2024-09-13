Страшно смешные картинки и лучшие мемы про пятницу, 13-е

В старину деды верили: кто не посмотрит эту подборку от MAXIM, у того будут преждевременное семяизвержение озимых, острая денежная недостаточность и раннее наступление ипотеки! А, и дичайшее похмелье утром субботы.
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