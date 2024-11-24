В СБ РФ после применения "Орешника" посоветовали ЕС прекратить поддержку Киева

Global Look Press/Christoph Reichwein/dpa Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рекомендовал странам Евросоюза прекратить поддержку Вооруженных сил Украины после того, как наша страна применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник".
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